Brasile: Ibanez convocato per l'amichevole con il Marocco

Roger Ibanez torna in Nazionale. Il difensore centrale della Roma, infatti, fa parte della lista dei 23 convocati diramata da Ramon Menezes, commissario tecnico del Brasile, per l'amichevole contro il Marocco, in programma sabato 25 marzo a Tangeri.

Convocados anunciados! ??? O treinador Ramon Menezes divulgou os 23 atletas que farão parte do grupo que disputará o amistoso contra Marrocos, no dia 25 de março, na cidade de Tânger. Dos jogadores, nove vestirão a Amarelinha pela primeira vez. Vamos com tudo! ?? pic.twitter.com/x6r531igVz — CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 3, 2023