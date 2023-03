Australia, il ct Arnold: "Volpato? Alla fine lo convinceremo"

Il commissario tecnico dell'Australia, Graham Arnold, è tornato a parlare di Cristian Volpato, classe 2003 della Roma che ha già giocato con le nazionali giovanili dell'Italia e a novembre ha declinato la possibilità di disputare il Mondiale con l'Australia. In vista delle amichevoli con l'Ecuador, in programma a fine marzo, il tecnico punta a convincere una serie di giocatori (Circati, Robertson, Bilokapic e Volpato) che hanno doppia nazionalità ad unirsi all'Australia. "Penso che alla fine li convinceremo. Comunico con questi ragazzi per fare in modo che prendano determinate decisioni per giuste ragioni - le sue parole - Ovviamente devono anche parlare con le loro famiglie per assicurarsi che indossare la maglia australiana corrisponda a ciò che c'è nel loro cuore".

(aap.com.au)

