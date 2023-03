Argentina: problema alla spalla destra per Dybala

Il ritorno delle Nazionali ha riportato Paulo Dybala in Argentina dopo il trionfo agli ultimi Mondiali per le amichevoli con Panama e Curaçao. I media argentini, però, riportano come il gioiello romanista abbia subito un colpo alla spalla destra che gli provoca ancora fastidio e lo mette in dubbio per le sfide in programma.

ATENCIÓN: @MonroigDiego cuenta que Dybala sufrió un golpe en su hombro derecho y siente molestias. ? #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/w6tIC6DP4S — SportsCenter (@SC_ESPN) March 22, 2023