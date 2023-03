Argentina, Dybala ricorda il papà: "Meritava di vedermi con la Coppa del Mondo, ricordo la fatica che faceva nel portarmi ad ogni allenamento" (VIDEO)

TYC SPORT - Dopo la sfida amichevole con Panama, vinta 2-0 dalla sua Argentina, ha parlato Paulo Dybala. La Joya ha ricordato il papà scomparso e l'emozione della Coppa del Mondo: "Non molto tempo fa stavo andando a dormire, abbiamo parlato con Oriana… Era la prima volta che piangevo pensando alla Coppa, pensando a mio papà. Se qualcuno meritava di essere lì con me, era lui, per la fatica che faceva nel portarmi ad ogni allenamento. Lo ringrazio per quello che mi hai dato".

