Ufficiale: Martinez è il nuovo ct del Portogallo

Roberto Martinez sarà il nuovo commissario tecnico del Portogallo. Dopo i Mondiali, la federazione portoghese aveva chiuso il rapporto con Santos iniziando la ricerca di un nuovo ct con le voci su José Mourinho. Poi negli ultimi giorni le indiscrezioni che ora hanno i crismi dell'ufficialità: Roberto Martinez, in passato ct del Belgio anche, guiderà il Portogallo.

Um novo ??́??? ao serviço de Portugal ??: bem-vindo, Mister Roberto Martínez! ? #VesteABandeira

A new ?????? at ?? service: welcome, Coach Roberto Martínez! ? #WearTheFlag pic.twitter.com/TCDe3yzJr9

— Portugal (@selecaoportugal) January 9, 2023