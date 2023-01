Negli ultimi mesi era circolato l'interesse della Federazione portoghese per ingaggiare José Mourinho come commissario tecnico dopo l'addio di Fernando Santos. Secondo le informazioni che giungono dall'Inghilterra, l'ex ct del Belgio Roberto Martinez avrebbe raggiunto un accordo verbale per diventare il nuovo allenatore del Portogallo e l'intesa dovrebbe essere formalizzata entro la fine della prossima settimana.

(theathletic.com)

