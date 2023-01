Mancini: "Zaniolo ragazzo con grandi qualità. Dovrebbe mettersi a disposizione della squadra"

La crescita dei giovani è uno degli obiettivi di Roberto Mancini fin dal suo primo giorno in Nazionale. Questo pensiero l'ha espresso anche questa mattina durante l'evento "Allenare l'Azzurro", svolto al Salone d'Onore del CONI. Il Ct della Nazionale ha parlato anche di Nicolò Zaniolo: “Zaniolo? Il mio ‘osservatorio’ è sempre lo stesso. Dal primo giorno che l’ho visto penso che sia un ragazzo con grandi qualità, credo che debba mettersi a disposizione della squadra come sempre, come fanno tutti i giocatori, e sfruttare il suo talento”.