Ufficiale: Luis Enrique non è più il commissario tecnico della Spagna

Termina l'avventura di Luis Enrique sulla panchina della Spagna. Il commissario tecnico, ex allenatore anche della Roma, paga la scottante eliminazione nel Mondiale subita per mano del Marocco ai calci di rigore nel match valido per gli ottavi di finale. La decisione è stata comunicata sul sito ufficiale della nazionale: "La RFEF desidera ringraziare Luis Enrique e tutto il suo staff tecnico per il lavoro svolto alla guida della Nazionale maggiore negli ultimi anni.

La direzione sportiva della RFEF ha presentato al presidente un rapporto in cui si afferma che è necessario avviare un nuovo progetto per la nazionale di calcio spagnola, con l'obiettivo di continuare la crescita ottenuta negli ultimi anni grazie al lavoro svolto da Luis Enrique e dal suo staff. Sia il presidente Luis Rubiales sia il direttore sportivo José Francisco Molina hanno informato l'allenatore della decisione presa.

Il tecnico asturiano è riuscito a dare un nuovo impulso alla nazionale dal suo arrivo nel 2018, attraverso un profondo rinnovamento che ha consolidato un cambio generazionale nella squadra e nel calcio spagnolo.

Luis Enrique è riuscito a qualificarsi per due Final Four di UEFA Nations League, delle tre a cui ha preso parte; e ha raggiunto le semifinali di Euro 2020 con la sua impronta e attraverso uno stile definito. Ha riposto la sua fiducia nei giovani talenti e ha dato speranza per il futuro della nazionale spagnola.

La RFEF augura a Luis Enrique e alla sua squadra le migliori fortune per i loro futuri impegni professionali. L'allenatore porta con sé l'affetto e l'ammirazione dei suoi collaboratori in Nazionale e di tutta la Federazione, che sarà sempre la sua casa".

(rfef.es)

