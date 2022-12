Qatar 2022: sarà Francia-Argentina in finale

Si è completato il quadro delle semifinali: sarà la Francia a giocarsi la finalissima contro l'Argentina. La squadra di Deschamps, infatti, ha avuto la meglio 2-0 contro il Marocco con due reti per tempo, firmate da Theo Hernandez e Kolo Muani. Seconda finale consecutiva dunque per i campioni in carica, attesi domenica sera dall'Argentina.