Qatar 2022: passano Giappone e Spagna, fuori Germania e Costa Rica

Giappone e Spagna agli ottavi, Germania e Costa Rica a casa. È questo l'epilogo del Girone E del Mondiale, al termine di una serata piena di ribaltoni. I Samurai battono 2-1 la squadra di Luis Enrique e chiudono a 6 punti, qualificandosi come primi. Secondi proprio gli iberici, a quota 4 punti come i tedeschi, ma avanti per la miglior differenza reti. La formazione di Hans-Dieter Flick supera 4-2 la Costa Rica, ma la vittoria non basta a evitare la seconda eliminazione ai gironi consecutiva.