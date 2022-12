Qatar 2022, Marocco-Portogallo: ancora panchina per Rui Patricio, parte fuori anche Ronaldo

Il commissario tecnico del Portogallo, Fernando Santos, non cambia idea rispetto a quanto accaduto finora nel Mondiale e manda ancora in panchina il portiere della Roma, Rui Patricio, preferendogli Diogo Costa. Parte di nuovo fuori anche Cristiano Ronaldo, per la seconda volta di fila dopo l'ottavo di finale con la Svizzera. Santos, infatti, ha scelto di confermare la stessa formazione vista contro gli elvetici.

⏲ Chegou a HORA: Este é o nosso 11 Inicial para hoje! ??? #VesteABandeira ⏲ It's TIME: This is our Starting 11 for today! ? #WearTheFlag pic.twitter.com/i7N6khiFag — Portugal (@selecaoportugal) December 10, 2022

Due novità rispetto alla partita vinta ai rigori contro la Spagna, invece, per il Marocco, che deve rinunciare ad Aguerd al centro della difesa e a Mazraoui sulla sinistra, sostituiti rispettivamente da El Yamiq e Attiat Allah.