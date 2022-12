Qatar 2022, Marocco e Croazia agli ottavi. Belgio e Canada eliminati

Si conclude la fase a gironi del Mondiale in Qatar relativa al Gruppo F. Il Marocco ha ribaltato tutti i pronostici e a sorpresa si è piazzato al primo posto in classifica con 7 punti. Dopo aver battuto il Belgio, nel pomeriggio si è imposto anche sul Canada per 1-2 grazie alle reti di Ziyech ed En-Nesyri. Inutile l'autogol di Aguerd, che aveva permesso ai nordamericani di accorciare le distanze.

Il big match tra Croazia e Belgio si è concluso 0-0 e questo risultato premia proprio la prima nazionale. Con il pareggio gli uomini di Dalic si sono confermati al secondo posto a quota 5 punti, mentre i Diavoli Rossi rimangono terzi a 4 e vengono eliminati dalla competizione.

A passare al turno successivo quindi sono Marocco e Croazia, mentre Belgio e Canada sono state eliminate dalla competizione.

Ecco la classifica finale del Gruppo F: Marocco 7, Croazia 5, Belgio 4 e Canada 0.