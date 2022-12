Qatar 2022: la Croazia vince la finalina con il Marocco e chiude al terzo posto

La Croazia vince per 2-1 la finale per il terzo e quarto posto contro il Marocco e chiude il suo Mondiale sul gradino più basso del podio. Succede tutto nel primo tempo con la formazione di Zlatko Dalic che si porta in vantaggio al 7' grazie al colpo di testa di Josko Gvardiol sulla sponda di Ivan Perisic. I nordafricani pareggiano due minuti più tardi con l'inserimento vincente di Achraf Dari, ma al 42' Mislav Orsic porta definitivamente avanti i suoi con uno splendido tiro a giro sul secondo palo.