Qatar 2022, la Croazia elimina il Brasile ai rigori per 4-2 e si qualifica alla semifinale

Partita di livello alle 16.00 tra Croazia e Brasile. Terminano il primo e il secondo tempo a reti inviolate. La sblocca Neymar nel primo tempo supplementare al 101’ minuto portando in vantaggio il Brasile. Al 116’ la riprende la Croazia con Petkovic che segna il pareggio e porta le due squadre ai rigori. Il Brasile viene eliminato ai rigori per 4-2, dove è stato decisivo l’errore di Marquinos. La Croazia è la prima squadra a qualificarsi per le semifinali del Mondiale, dove affronterà la vincente di Olanda-Argentina.