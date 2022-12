Qatar 2022, Brasile e Svizzera accedono agli ottavi. Camerun e Serbia eliminate

Si conclude definitivamente la fase a gironi del Mondiale in Qatar. Nelle ultime due partite valide per il Gruppo G il Camerun ha vinto a sorpresa 1-0 contro il Brasile grazie ad Aboubakar, ma non è bastato per ottenere la qualificazione al turno successo. La nazionale africana infatti è salita a 4 punti in classifica, posizionandosi al terzo posto. Il Brasile, già sicuro del passaggio agli ottavi, ha blindato il primo posto in classifica.

La spettacolare partita tra Serbia e Svizzera si è conclusa con un rocambolesco 2-3. Il primo tempo è ricco di emozioni: al 20' Shaqiri sblocca la gara, ma sei minuti più tardi Mitrovic pareggia i conti. Al 35' arriva il sorpasso della Serbia con Vlahovic, ma Embolo mette a segno il gol del 2-2 a 60 secondi dal termine della prima frazione di gioco. La ripresa si apre con la rete del definitivo 2-3 per la Svizzera e viene realizzata da Freuler, che regala ai suoi compagni la qualificazione. Con questa vittoria gli uomini di Yakin salgono al secondo posto a quota 6 punti, mentre i ragazzi di Stojkovic chiudono all'ultimo posto con un punto.

A passare al turno successivo quindi sono Brasile e Svizzera, mentre Camerun e Serbia sono state eliminate dalla competizione.

Ecco la classifica finale del Gruppo G: Brasile 6, Svizzera 6, Camerun 4 e Serbia 1.