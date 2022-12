Qatar 2022, Argentina-Australia: ancora panchina per Dybala

Entra sempre più nel vivo il mondiale qatariota. Dopo aver passato il girone da prima della classe, l'Argentina affronterà l'Australia in questo ottavo di finale. Ancora panchina per Paulo Dybala, che continua a restare fuori dalle rotazioni di Scaloni. Il ct, senza l'infortunato Di Maria, ha preferito il Papu Gomez al numero 21 giallorosso. Per la Joya zero minuti fin qui in questo campionato del mondo.

¡LOS 11 DE LA SELECCIÓN ARGENTINA ANTE AUSTRALIA! ??✔️ ?? Papu Gómez, finalmente, se queda con el lugar de Di María pic.twitter.com/k09Pfi73TR — Diario Olé (@DiarioOle) December 3, 2022