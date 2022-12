Argentina: la Selecciòn è partita per Bueos Aires. Previsto uno scalo a Roma

Dopo aver alzato al cielo la Coppa del Mondo, la nazionale argentina è partita alla volta di Buenos Aires. Come scrive il sito del quotidiano, prima di arrivare in patria, la squadra farà uno scalo tecnico a Roma, intorno alle 14:30 all'aeroporto di Fiumicino. Ancora incerto come la nazionale festeggerà di fronte ai propri tifosi. Si sa che lunedì sera la Seleccion percorrerà il breve tragitto dall'aeroporto alla sede dell'Afa, in attesa del via libera per la visita alla Casa Rosada.

