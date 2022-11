Uzbekistan: Shomurodov titolare nell'amichevole contro il Kazakistan

Alle 14 l'Uzbekistan sfiderà il Kazakistan in un'amichevole in programma allo stadio 'Pakhtakor Markaziy' di Tashkent. Partirà dall'inizio anche il romanista Eldor Shomurodov che in questi primi mesi di stagione ha raccolto 8 presenze, 6 in campionato e 2 in Europa League, con un gol segnato nella sconfitta per 2-1 in casa del Ludogorets.