Turchia-Scozia 2-1: Celik in campo per 90 minuti. Ammonizione e assist per il terzino della Roma

Amichevole anche per la Turchia di Mehmet Zeki Celik. Il terzino giallorosso è stato schierato da Kuntz dal 1′ nell'amichevole contro la Scozia e la sua prestazione è stata positiva. Rimasto in campo per tutti i 90 minuti dell'incontro, il terzino destro della Roma ha fornito l'assist del momentaneo 2-0 (realizzato da Under) e ha rimediato anche un cartellino giallo al 54'. La sfida è terminata 2-1 per la Turchia.