Qatar 2022, Belgio-Marocco 0-2. Alle 17.00 Croazia Canada

Nel match delle 14 il Marocco ha vinto per 2-0 contro il Belgio posizionandosi primo nel girone. La vittoria è arrivata grazie alle reti di Sabiri e Aboukhal, entrambi subentrati nella ripresa, nel primo tempo annullato anche un gol al Marocco per un fuorigioco. Alle 17.00 la partita tra Croazia e Canada rispettivamente terza ed ultima ad uno e zero punti nel girone.