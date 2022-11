Qatar 22, Corea del Sud-Ghana 2-3: primo successo per la nazionale africana

Gara divertente e ricca di emozioni quella tra Corea del Sud e Ghana, valida per la seconda giornata del gruppo H. Vince 3-2 il Ghana, capace nel primo tempo di portarsi sul doppio vantaggio grazie alle reti di Salisu e Kudus. Nella ripresa ecco la rimonta coreana firmata dalla doppietta Cho Gue-Sung. Decisivo per i ghanesi il secondo gol di giornata di Kudus, che porta i suoi al primo successo in questa coppa del mondo e che proietta momentaneamente il Ghana al secondo posto nel girone alle spalle del Portogallo, impeganto stasera contro l'Uruguay.