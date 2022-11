Qatar 2022, USA-Galles 1-1: Bale risponde a Weah

Termina 1-1 l'ultimo match di giornata, che ha visto come protagoniste USA e Galles. Dopo un buon primo tempo degli americani, andati a segno al 36' con Weah, è arrivata la risposta degli ospiti con Bale, il quale ha trasformato un calcio di rigore all'82. Con questo pareggio a sorridere è l'Inghilterra, che rimane in testa al Gruppo B a quota 3 punti. Ultimo, invece, l'Iran, fermo a zero.