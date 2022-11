Qatar 2022, Tunisia-Australia 0-1: Duke regala il successo ai Socceroos

L'Australia batte 1-0 la Tunisia e trova la prima vittoria a Qatar 2022. Ai Socceroos basta la rete al 23' del centravanti Mitchell Duke per conquistare i primi tre punti del loro Mondiale e salire così in testa al Girone D in compagnia della Francia, in attesa del match tra i Galletti e la Danimarca, in programma alle 17. Passo indietro, invece, per la selezione nordafricana che, dopo il pareggio all'esordio con gli scandinavi, incassa una sconfitta pesante che la costringerà a giocarsi il passaggio del turno nell'ultima partita contro la formazione di Didier Deschamps.