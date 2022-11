Qatar 2022, Spagna-Germania 1-1: tedeschi obbligati a vincere col Costa Rica per passare il turno

Termina 1-1 il match tra Spagna e Germania che ha chiuso la giornata di Mondiali in Qatar. Al vantaggio delle Furie Rosse, firmato da Morata su assist di Jordi Alba, ha risposto Fullkrug con una conclusione potente. Ora per la Germania diventa necessario battere il Costa Rica nell'ultimo turno per sperare nel passaggio del turno, per il quale invece la Spagna può vantare due risultati su tre contro il Giappone.