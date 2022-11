Qatar 2022, Spagna-Costa Rica 7-0. Batshuayi e Courtois battono il Canada: il Belgio vince 1-0

Si conclude un'altra giornata ricca di match ed emozioni per quanto riguarda il Mondiale in Qatar. Nel pomeriggio la Spagna ha spazzato via il Costa Rica imponendosi addirittura per 7-0: a segno Olmo, Asensio, Torres (doppietta), Gavi, Soler e Morata. Con questo risultato gli uomini di Luis Enrique raggiungo il Giappone a 3 punti e si piazzano al primo posto in classifica del Gruppo E. Germania e Costa Rica, invece, rimangono a quota zero.

In serata il Belgio ha battuto 1-0 il Canada grazie alla rete di Batshuayi al minuto 44. I Diavoli Rossi hanno sofferto tremendamente durante la partita, ma un immenso Courtois ha tenuto in vita i suoi compagni con numerosi interventi decisivi tra cui il rigore parato a Davies. Il Belgio sale in testa al Gruppo F con 3 punti ed è seguito da Marocco e Croazia a quota 1. Canada ultimo a zero.