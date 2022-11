Qatar 2022, Olanda-Ecuador 1-1: Valencia risponde a Gakpo. Qatar eliminato

Termina 1-1 il match tra Olanda ed Ecuador, valido per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale. Gli uomini di van Gaal sono passati in vantaggio al minuto 6 con un super gol di Gakpo, alla seconda marcatura in due partite. L'1-0 però dura solamente fino al 49', quando Valencia ha messo a segno il gol del pareggio e il suo terzo personale nel torneo dopo la doppietta realizzata contro il Qatar. Con questo risultato Olanda ed Ecuador salgono entrambe a 4 punti, seguite dal Senegal a 3. Il Qatar, paese ospitante, è eliminato a causa dei 0 punti collezionati nelle due gare disputate.