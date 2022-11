Qatar 2022, Olanda e Senegal volano agli ottavi. Ecuador e Qatar eliminati

Le partite valide per la fase a gironi del Gruppo A del Mondiale in Qatar sono terminate, permettendoci di avere un quadro ben definito della classifica. L'Olanda ha battuto per 2-0 il Qatar grazie alle reti di Gakpo e De Jong e ha blindato il primo posto con 7 punti a fronte di due vittorie e un pareggio. Colpaccio del Senegal, che si è imposto per 1-2 sull'Ecuador e accede agli ottavi di finale da seconda in classifica: gli africani sono passati in vantaggio con il rigore di Sarr, ma al 67' è arrivato il momentaneo pareggio di Caicedo. Dopo solamente 180 secondi però Koulibaly è andato a segno e ha regalato ai suoi i tre punti decisivi.

A passare al turno successivo quindi sono Olanda e Senegal, mentre Ecuador e Qatar sono state eliminate dalla competizione.

Ecco la classifica finale del Gruppo A: Olanda 7, Senegal 6, Ecuador 4 e Qatar 0.