Qatar 2022, Messico-Polonia: Zalewski schierato titolare dal ct Michniewicz

La Polonia affronta il Messico nella prima giornata del Girone C del Mondiale in Qatar, in programma alle 17. La nazionale del commissario tecnico Czesław Michniewicz e quella centramericana si affrontano per guadagnare punti pesanti dopo la sconfitta dell'Argentina contro l'Arabia Saudita. Protagonista della partita sarà anche il giallorosso Nicola Zalewski, schierato largo a sinistra a centrocampo nel 3-5-1-1 schierato da Michniewicz.