Qatar 2022, la Croazia vince in rimonta e poi dilaga: 4-1 al Canada

Nella seconda giornata del girone F nel Mondiale in scena in Qatar la Croazia vince in rimonta 4-1 contro il Canada: dopo l'iniziale vantaggio di Davies, Kramaric e Livaja rispettivamente al 36' e al 44' ribaltano il risultato. Nella ripresa la squadra di Dalic dilaga con la rete ancora di Kramaric al 70' e di Majer nel recupero.