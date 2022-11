Qatar 2022, ko Germania all'esordio: il Giappone vince in rimonta per 2-1

Sconfitta all'esordio per la Germania nel Mondiale in scena in Qatar: nella prima giornata del girone E i tedeschi perdono per 2-1 per mano del Giappone. Apre la rete al 33' di Gundogan su calcio di rigore, ma nella ripresa le reti di Doan al 75' e di Asano all'83' ribaltano il risultato regalando al Giappone la vittoria.