Qatar 2022, Giappone-Costa Rica 0-1: decide Fuller

La seconda giornata della fase a gironi riguardante il Gruppo E del Mondiale si è aperta con un risultato davvero inaspettato: la Costa Rica, infatti, a sorpresa, ha battuto per 0-1 il Giappone grazie alla rete di Fuller. Con questo risultato la nazionale centroamericana agguanta proprio quella asiatica a quota 3 punti e ora bisognerà aspettare l'esito del big match tra Spagna (anch'essa a 3 punti) e Germania (a quota zero) per avere un quadro ancora più definito della classifica.