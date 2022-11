Qatar 2022, Galles-Iran 0-2: vittoria in pieno recupero

La seconda giornata del gruppo B del Mondiale in Qatar si apre con la vittoria dell'Iran sul Galles: il successo per 2-0 arriva in pieno recupero con i gol di Cheshmi al 98' e di Rezaeian al 101'. In attesa della sfida tra Inghilterra e Stati Uniti, la classifica del gruppo B recita: 3 punti per Inghilterra e Iran, 1 per Stati Uniti e Galles.