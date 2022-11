Qatar 2022, Francia-Australia 4-1: Rabiot, Giroud (doppietta) e Mbappé schiantano i Socceroos

Termina anche l'ultimo match valido per la prima giornata della fase a gironi del Gruppo D del Mondiale in Qatar. La Francia ha risposto presente e ha battuto per 4-1 l'Australia grazie alle reti di Rabiot, Giroud (doppietta) e Mbappé. A passare in vantaggio però sono stati i Socceroos con Goodwin al 9', ma la gioia è durata neanche 20 minuti, infatti dal 27' al 32' sono arrivate le due reti della Francia. Nel secondo tempo gli uomini di Deschamps hanno controllato il match e sono andati a segno altre due volte nel giro di 180 secondi. Con questa vittoria Les Blues volano in vetta, inseguiti da Danimarca e Tunisia a quota 1. L'Australia rimane ferma a zero.