Qatar 2022, Danimarca-Tunisia 0-0: nessun gol nella prima partita del Girone D

Danimarca e Tunisia pareggiano 0-0 nel primo match del Girone D. La nazionale del commissario tecnico Hjulmand non riesce a sfondare il muro della formazione nordafricana, anche a causa del gol annullato a Skov Olsen per fuorigioco e del palo colpito da Cornelius. Danimarca e Tunisia salgono così a un punto in classifica e attendono la sfida tra Francia e Australia, in programma stasera alle ore 20.