Qatar 2022, Camerun-Serbia 3-3: Aboubakar e Choupo-Moting decisivi per il pari

Inizia con Camerun-Serbia la giornata di oggi del Mondiale in Qatar: la sfida valida per la seconda giornata del girone G termina 3-3. Al 29' apre la rete di Castelletto per il Camerun, raggiunto e poi rimontato dai gol di Pavlovic e Milinkovic-Savic nel recupero del primo tempo. In avvio di ripresa Mitrovic firma il tris per la Serbia ma con Aboubakar al 63' e Choupo-Moting al 66' il Camerun conquista il pareggio.