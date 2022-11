Qatar 2022, Brasile-Serbia 2-0: gol spettacolare di Richarlison

Termina 2-0 Brasile-Serbia. Partita priva di azioni salienti da parte di entrambe le squadre per quasi tutto il primo tempo, il Brasile ha prodotto gioco senza essere riuscito a concretizzare, la prima occasione da gol arriva al 27'. Al 45' rientrano nello spogliatoio sul punteggio di 0-0. Al 59’ verdeoro vicinissimi al vantaggio, Alex Sandro tira con il sinistro colpendo in pieno la base del palo alla destra di Vanja Milinkovic-Savic. Al 62' arriva il vantaggio del Brasile con il gol di Richarlison a porta vuota dopo la parata di Milinkovic-Savic su tiro di Vinicius. Al 73' Richarlison segna il 2-0 con un gol straordinario grazie all'assist di Vinicius che mette il pallone e mette in rete con una spettacolare sforbiciata.