Qatar 2022, Argentina-Arabia Saudita: Dybala in panchina

Inizia oggi l'avventura dell'Argentina ai Mondiali in scena in Qatar: al Lusail Iconic Stadium la sfida tra Argentina e Arabia Saudita apre il girone C, dove sono inserite anche Messico e Polonia. Il ct Lionel Scaloni per l'esordio della sua squadra alla rassegna mondiale lascia in panchina il giallorosso Paulo Dybala e schiera questo 11 iniziale: E. Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Gomez; Messi, Lautaro Martinez, Di Maria.