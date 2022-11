Sono terminate anche le partite del Gruppo B del Mondiale in Qatar. A volare agli ottavi Inghilterra e USA, eliminate invece Iran e Galles. L’Inghilterra di Southgate ha battuto per 3-0 il Galles grazie alle reti di Rashford e al gol di Foden, passando prima nel girone a 7 punti. A seguire gli inglesi, gli USA che hanno vinto per 1-0 contro l’Iran, passando il girone con 5 punti grazie alla rete di Pulisic.

Ecco la classifica finale del Gruppo B:

Inghilterra 7, USA 5, Iran 3, Galles 1.