Polonia-Cile: Zalewski parte dalla panchina (FOTO)

Nicola Zalewski partirà dalla panchina nel match amichevole tra la sua nazionale, la Polonia, e il Cile, in programma alle ore 18 alla Pepsi Arena di Varsavia. Il commissario tecnico polacco, Czesław Michniewicz, gli ha infatti preferito Gumny sulla fascia sinistra del suo 3-5-2. È comunque altamente probabile che il numero 59 della Roma avrà la possibilità di entrare in campo a partita in corso.