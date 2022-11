Mondiali, l'Ecuador sconfigge il Qatar padrone di casa 2-0

Alle 17.00 è iniziato ufficialmente il Mondiale allo stadio Al Bayt di Al Khor con il Qatar padrone di casa che ha inaugurato la manifestazione con partita contro l'Ecuador. La squadra sudamericana passa in vantaggio al terzo minuto con il gol di Enner Valencia. Euforia dell'Ecuador fermata da Orsato, richiamato dal VAR Irrati che annulla la rete per fuorigioco. Al 15' viene assegnato un calcio di rigore agli ospiti, segnato da Valencia che porta in vantaggio la squadra. Passano altri 15 minuti e Valencia trova la rete del 2-0 mettendo ko definitivamente il Qatar.