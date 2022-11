Femminile, Italia-Austria 0-1: 90 minuti per Bartoli e Wenninger, 82 per Giacinti e 45 per Linari. Giugliano in campo nel secondo tempo

L'Italia Femminile ha perso 0-1 nell'amichevole contro l'Austria a causa della rete realizzata da Hickelsberger-Fuller al minuto 43. Tra le calciatrici che hanno preso parte a questa sfida, ne figurano moltissime della Roma: per quanto riguarda l'Italia, l'unica a rimanere in campo per 90 minuti è stata Bartoli, mentre Giacinti e Linari, partite entrambe dal 1', sono state sostituite rispettivamente all'82' e al 45'. Giugliano è entrata al minuto 55 al posto di Caruso. Nell'Austria, invece, Wenninger ha disputato tutto il match. Glionna è rimasta in panchina.