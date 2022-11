Dall'Argentina, la lista di Scaloni per il Mondiale: da verificare Dybala, Lo Celso e Foyth

A pochi giorni dall'inizio del Mondiale in Qatar l'allenatore dell'Argentina Lionel Scaloni sta definendo i dettagli della lista dei 26 giocatori convocati per disputare la competizione. Ad oggi, secondo quanto scrivono in Argentina, sono 28 i nomi in lizza prima della scadenza del 14 novembre con alcune situazioni individuali da verificare. È il caso, ad esempio, di Paulo Dybala alle prese con il recupero da un infortunio: la nazionale spera che possa arrivare in buone condizioni e, quindi, che possa partecipare alla spedizione.

Oltre al romanista, ci sono da valutare le condizioni di Giovani Lo Celso e Juan Foyth. La presenza di quest'ultimo dipende, oltre che dalle condizioni fisiche, anche dall'intenzione di Scaloni di convocare 8 o 9 difensori: se Foyth sarà convocato, prenderà il posto di Dybala - nel caso in cui non fosse nelle condizioni di partecipare al Mondiale - o di Ángel Correa. Se dovesse essere confermata la non partecipazione di Lo Celso, la lista preliminare sarà di 27 giocatori per 26 posti.

I 28 giocatori ancora in corsa per il Mondiale:

Portieri: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli. Franco Armani.

Difensori: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico, Juan Foyth.

Centrocampisti: Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso - verrà estromesso nelle prossime ore -, Alexis Mac Allister, Guido Rodríguez, Alejandro Gómez, Enzo Fernández, Exequiel Palacios.

Attaccanti: Lionel Messi, Ángel Di María, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Paulo Dybala, Nicolás González, Joaquín Correa, Ángel Correa.

