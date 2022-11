Argentina, Scaloni: "Una gioia avere Dybala qui, Mourinho lo ha gestito molto bene"

Lionel Scaloni, commissario tecnico dell'Argentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole contro gli Emirati Arabi Uniti. Tra i vari temi affrontati, il ct si è soffermato anche su Paulo Dybala, convocato in extremis per il Mondiale in Qatar dopo aver smaltito la lesione al retto femorale della gamba sinistra accusata circa un mese fa contro il Lecce. Queste le dichiarazioni di Scaloni: "Non ci sono stati tanti colloqui tra me e Paulo, ce n'è stato uno quando si infortunò e gli dissi ciò che pensavo. L'evoluzione del quadro medico è stata favorevole, siamo stati sereni. Nel suo club, il suo allenatore (José Mourinho, ndr) lo ha gestito molto bene, in modo molto cauto. Quando sono riusciti ad accelerare il processo, è sceso in campo. È una gioia perché lo apprezziamo, siamo felici di averlo con noi".