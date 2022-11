Argentina, Scaloni: "Potrei cambiare qualcosa contro il Messico"

"Questo gruppo e' capace di rialzarsi, potremmo cambiare qualcosa ma non il nostro modo di giocare": e' l'assicurazione del ct dell'Argentina, Lionel Scaloni, in vista della sfida con il Messico in cui l'Albiceleste deve riscattare il ko all'esordio con l'Arabia Saudita di martedi' scorso.

"Dobbiamo voltare pagina e pensare che con il Messico vinceremo, oggi abbiamo l'ultimo allenamento e definiremo la squadra", ha aggiunto il tecnico, "il Messico e' un'ottima squadra, con un'idea di gioco molto chiara, offensiva e con un grande allenatore. Non credo che Tata cambiera' approccio".

Scaloni ha ammesso che il 'day after' della sconfitta con i sauditi "e' stato uno choc", "ma subito ci siamo messi al lavoro per la prossima partita". "Ci sono partite che possono essere vinte o perse, sfortunatamente e' successo in una Coppa del Mondo. Sono fortunato che sia successo nella prima partita. Puoi perdere una partita, il problema è come ti rialzi".

Continua Scaloni parlando della possibile formazione contro il Messico: "Il modo di giocare della squadra sarà simile. Non cambieremo il nostro modo di giocare per quello che è successo martedì. Dobbiamo voltare pagina e pensare a battere il Messico. Quando ricevi una delusione devi alzarti e questo gruppo è pronto a farlo. Non abbiamo dubbi sul nostro modo di giocare. Nell’allenamento di oggi decideremo la squadra titolare, è possibile che faccia qualche variazione".