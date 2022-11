Argentina, Scaloni: "La squadra per domani è definita, non ci saranno cambiamenti"

Il commissario tecnico dell'Argentina, Lionel Scaloni, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio mondiale contro l'Arabia Saudita. Queste le sue parole: "La squadra per domani è definita. Non ci saranno cambiamenti. Non esce nessuno dalla formazione che abbiamo visto in questi giorni".

Sulle condizioni di alcuni giocatori arrivati un po' acciaccati in ritiro, ha poi aggiunto: "I calciatori hanno avuto un ottobre molto intenso, con tante partite. Diversi sono arrivati ​​con qualche problema e questa settimana abbiamo dovuto gestire il loro minutaggio in modo che tutti potessero arrivare nelle migliori condizioni. Giocavano ogni tre giorni, mentre pensavano ai Mondiali. Questo ha influito molto sulla preparazione".