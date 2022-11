Argentina, Scaloni: "Aspetteremo fino all'ultimo per le convocazioni. Partirà solo chi è pronto per la prima partita"

ESPN - Il ct dell'Argentina, Lionel Scaloni, ha parlato della situazione legata ai tanti infortuni della nazionale albiceleste. Le sue parole: "Aspettiamo notizie per prendere delle decisioni. Abbiamo ancora tempo per comunicare la lista e vedremo la risposta dei ragazzi, ma è ancora una situazione complicata. In queste condizioni con diversi ragazzi che non sono in grado di giocare, abbiamo deciso di aspettare fino all'ultimo. La mia idea è quella non far partire i giocatori acciaccati. Salirà sull'aereo solo chi è pronto per giocare la prima partita"