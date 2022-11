Argentina: Dybala ha raggiunto il ritiro in Qatar, oggi il primo allenamento (FOTO)

Dopo aver archiviato la prima parte di stagione con la maglia della Roma, chiusa con un ingresso in campo decisivo nel match contro il Torino, Paulo Dybala ha già iniziato a concentrarsi sul Mondiale. Il numero 21 giallorosso ha infatti raggiunto in giornata il ritiro della nazionale argentina negli Emirati Arabi Uniti e già oggi è sceso in campo per un allenamento aperto al pubblico, come dimostra una foto pubblicata dall'account Instagram ufficiale della Seleccion, in cui si vede la Joya sorridente al fianco di Nico Gonzalez, Lautaro Martinez e Joaquin Correa.