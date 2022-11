Albania, Reja: "Kumbulla molto bravo ma non trova spazio: spero vada in prestito a gennaio"

TMW.COM - In un'intervista al sito, il ct dell'Albania Edy Reja ha parlato di vari temi toccando anche la situazione di Kumbulla, difensore centrale albanese che sta trovando poco spazio anche in questa prima parte di stagione con la Roma.

Nazionale in costante crescita, con una nutrita colonia di calciatori italiani

"Ce ne sono tantissimi. C'è Djimsiti, poi Kumbulla che è ragazzo molto bravo ma purtroppo alla Roma non sta trovando tanto spazio. Ismajli all'Empoli sta crescendo, un grande marcatore. Se fosse un po' più tranquillo in fase di possesso palla potrebbe diventare un calciatore importante, da big. E poi Hysaj, Bajrami e Berisha, il nostro capitano"

E il giovane Asllani, che all'Inter sta trovando poco spazio

"Avrebbe bisogno di giocare. Il mio è un discorso egoistico, da ct dell'Albania: spero che sia lui che Kumbulla a gennaio accettino un prestito per trovare più spazio"

