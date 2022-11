Albania-Armenia 2-0: Kumbulla in campo per 67 minuti

Ancora spazio con la nazionale dell'Albania per Marash Kumbulla. Il difensore centrale della Roma è stato schierato titolare dal commissario tecnico Edy Reja nella vittoria per 2-0 in amichevole contro l'Armenia. Il calciatore giallorosso è rimasto in campo per 67 minuti, prima di essere sostituito con Enea Bitri. Le due reti albanesi sono state realizzate da

Xhuliano Skuka al 28' e dal centrocampista dell'Inter Kristjan Asllani al 63'.