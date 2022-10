Uruguay: Vina tra i pre-convocati per il Mondiale (FOTO)

Arriva anche l'elenco dei pre-convocati dell'Uruguay per il Mondiale, in scena a partire dal prossimo 20 novembre in Qatar. Il commissario tecnico Diego Alonso ha diramato una lista di 55 giocatori, dai quali poi sceglierà l'elenco definitivo dei convocati: tra i 55 giocatori è presente anche il terzino giallorosso Matias Vina.